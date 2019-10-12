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Konya'da bir kişi kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü

12.10.2019 19:09

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir aracın içerisinden av tüfeği ile ateş açılan hafif ticari araçta bulunan Mustafa Yıldırımel (27) öldü, yanındaki Sezgin Yılmazer (26) yaralandı.


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