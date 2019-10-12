Konya'da bir kişi kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir aracın içerisinden av tüfeği ile ateş açılan hafif ticari araçta bulunan Mustafa Yıldırımel (27) öldü, yanındaki Sezgin Yılmazer (26) yaralandı.
Konya'da bir kişi kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü12.10.2019 19:09
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