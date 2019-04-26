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Konya merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

26.04.2019 12:06

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30'u muvazzaf asker olmak üzere toplamda 50 kişi için gözaltı kararı verildi.


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