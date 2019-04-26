Konya merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu 26.04.2019 12:06

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30'u muvazzaf asker olmak üzere toplamda 50 kişi için gözaltı kararı verildi.