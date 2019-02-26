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Konya merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu

26.02.2019 11:42

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


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