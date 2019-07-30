Konya Huğlu'da silah fabrikasında yangın 30.07.2019 11:19

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ilçedeki itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Alevlere müdahale için Antalya ve Burdur'dan helikopter istendi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabahleyin 08.30 sularında fabrikanın bağlı olduğu kooperatifin başkanının kendisini arayıp yangın çıktığını ilettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Huğlu Kooperatifinin çatısında büyük bir yangın çıktığını söylediler. Hemen Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bilgi verdik. Orman Bölge Müdürlüğümüz hızlı şekilde itfaiye araçlarını gönderdi. Burdur ve Antalya'dan iki adet helikopter tahsis edildi. Şu an yangın devam ediyor. Umarım daha da büyümeden yangın söndürülür."