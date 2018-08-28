Konutta tarihi fırsat bugün başlıyor 28 Ağustos 2018, Salı

Vatandaşların merakla beklediği konut fırsatı başlıyor. Dövize ve altına endekslenen peşinat ile tüketicinin riski sıfıra düşürülüyor. Buna ek olarak alıcıya 6 ay içerisinde peşin öderse yüzde 35, 12 ay içerisinde peşin öderse ise yüzde 25 indirim sağlanıyor.