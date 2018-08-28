Yol Durumu

Konutta tarihi fırsat bugün başlıyor

28 Ağustos 2018, Salı

Vatandaşların merakla beklediği konut fırsatı başlıyor. Dövize ve altına endekslenen peşinat ile tüketicinin riski sıfıra düşürülüyor. Buna ek olarak alıcıya 6 ay içerisinde peşin öderse yüzde 35, 12 ay içerisinde peşin öderse ise yüzde 25 indirim sağlanıyor.

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