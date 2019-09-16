Konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları son dakika düştü mü? 16 Eylül Halkbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları 16.09.2019 18:32

Bankalardan kredi faizleri hakkında müjdeli haberler peşe peşe geliyor. Konut ve taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu nedenle kredi faizlerinin düşmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Uzmanlar konutta yaşanan rekor kredi talebinin önümüzdeki aylarda daha da artacağı ve bunun diğer sektörlere de olumlu şekilde etki edeceğini belirtmişti. Bu arada Halkbank bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13 - 15,5 aralığına indirdiğini açıkladı. 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdüğünü duyurdu. İşte 16 Eylül Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası kredi faiz oranları açıklaması ve detaylar

Kredi faiz oranları son dakika düştü mü? 16 Eylül Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları açıklaması. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı almasıyla birlikte bankalardan ardı ardına vatandaşlara müjdeli haber gelmeye başladı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce vatandaş banka kredi faizlerinin ne zaman düşeceğini merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında banka kredi faizleri ne zaman düşecek sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, banka kredi faizleri ne zaman düşecek? Kredi faiz oranları düşecek mi? İşte son gelişmeler... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Faizi de en kısa zamanda tek haneli rakama indiriyoruz, indireceğiz. Zaten tek haneli rakama indikten sonra enflasyon o da tek haneli rakamda bitmiş olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

HALKBANK'TA FAİZ DÜŞÜRDÜ

Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde aşağı yönlü düzenlemeler yaptıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Finansman maliyetlerindeki iyileşmeleri kredi faiz oranlarına yansıtmaktan memnunuz. Müşterilerimizin her türlü nakit ihtiyacına düşük faiz oranlarıyla yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13 - 15,5 aralığına indirdiğini açıklayan Halkbank, 60 aya kadar vade imkânı sunduğu ihtiyaç kredilerinde faiz oranını maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e, maaş dışı müşterileri için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdüğünü duyurdu.

500 bin TL ve üzerindeki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 1,19'a indiren Halkbank, 500 bin TL'nin altındaki konut kredilerinde ise faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

Yılın ilk yarısında toplam kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 büyüyen Halkbank'ın, faiz indirimiyle birlikte ekonomiye verdiği desteğin artarak devam edeceğini bildiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

"Merkez Bankası'nın Temmuz ayındaki faiz indirim kararı sonrasında, kredi faizlerini ilk indiren bankalardan biri olmuştuk. Aynı iradeyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve müşterilerimize avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri beklentilerle uyumlu düşürmesi tüm küresel piyasalarda faizlerin düşüş eğiliminin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirmiştir. Ekonomimizdeki dengelenme süreciyle birlikte ülkemizin risk primi düşmeye devam etmekte, yurtdışı yatırımcıların tahvil piyasasına ilgileri giderek artmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda bankamızın da kredi faizlerini indirmesi yatırım ortamının canlanmasına ve ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacaktır"

En sık hesaplanan konut kredileri (0.99 faiz oranı ile)

50.000 TL Kredi 120 Ay Vade 713 TL

80.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1142 TL

100.000 TL Kredi 120 Ay Vade 1427 TL

150.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2141 TL

200.000 TL Kredi 120 Ay Vade 2855 TL

250.000 TL Kredi 120 Ay Vade 3569 TL

ING Bank

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,29

Aylık Taksit: 1.643 TL

Ziraat Bankası

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 0,99

Aylık Taksit: 1.428 TL

Yapı Kredi Bankası

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,35

Aylık Taksit: 1.688 TL

Garanti BBVA

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,36

Aylık Taksit: 1.695 TL

ICBC Turkey

Tutar: 100.000 TL

Vade: 120 Ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 1,38

Aylık Taksit: 1.710 TL

EK ÖDEME TAZMİNAT YOK!

● Müşteriler geri güncel oranlardan sabit faizli konut kredisine dönüş yapılabilecek.

● Üründeki kredilerin faiz oranları, vadesi boyunca piyasa oranlarına göre yapılandırma yapılmaksızın 3, 6 ya da 12 ayda bir güncellenecek.

● Faizde tüketiciyi koruyan tavan olacak.

● Faiz enflasyona göre otomatik güncelleneceği için ek maliyet olmayacak.

● Erken ödeme yapılması durumunda ise ödenen tutar için 'erken ödeme tazminatı' alınmayacak.

KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir..

Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

KONUT KREDİSİ ALANİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar. Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.