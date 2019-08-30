Konut kredisinde faiz indirimi sürecek mi? Özel bankalarda faiz indirimine gidecek mi? (Video) 30.08.2019 17:35

Faiz indirimi kredi ve mevduat faizlerinde de kendini gösterdi. Kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizleri yüzde 1’in altına indi. Mevduat faizleri de düşünce konut almanın cazibesi arttı. Peki Konut kredisinde faiz indirimi sürecek mi? Konut Uzmanı Nilüfer Kas A Haber canlı yayınında konut kredilerinde faiz indirimlerinin sürüp sürmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. İşte konunun uzmanından detaylı açıklamalar...