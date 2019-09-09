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Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola böyle uçtu

09.09.2019 18:56

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak 20 metre aşağıda bulunan caddeye uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk otomobilin altında kalmaktan metrelerle kurtuldu.


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