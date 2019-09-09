Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola böyle uçtu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak 20 metre aşağıda bulunan caddeye uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, kaldırımda yürüyen 2 çocuk otomobilin altında kalmaktan metrelerle kurtuldu.
Kontrolden çıkan otomobil 20 metre yükseklikten yola böyle uçtu09.09.2019 18:56
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