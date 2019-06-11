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Kontrolden çıkan minibüs, kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ölü

11.06.2019 01:20

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu minibüsü, önce ağaca ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Apartman duvarına çarparak durabilen minibüs ile duvar arasında sıkışan İsmail Kırıştıoğlu (54), olay yerinde hayatını kaybetti.


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