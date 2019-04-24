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Konkordatoda ibre tersine döndü! Başvurular azaldı çıkışlar hızlandı

24.04.2019 10:25

Ekonomideki dengelenme süreci ve hükümetin uyguladığı akılcı politikalarla birlikte konkordatoda ibre tersine döndü. Yeni müracatlar yılın ilk çeyreğinde üçte iki oranında azalırken, başvurular üçte bire geriledi. 787 firma ve 8 milyarlık kredi paketi konkordatodan çıktı.


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