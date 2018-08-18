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Kongre sonrası Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye

18 Ağustos 2018, Cumartesi

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından sahneye davet edilen yabancı öğrencilerden anlamlı bir tablo cumhurbaşkanına hediye edildi. Davet edilen yabancı öğrenciler sahneye çıktı. Onlar adına söz alan gençlerden biri "Dünya huzur barış isterken bu kongre AK Parti kongresi değildir. Bir dünya lideri olarak sizleri selamlıyoruz" dedi. Bunu da sembolize edilen "elif"in tablosu Erdoğan'a hediye edildi. Tablonun üzerinde "men sabera zafera" Sabreden kazanır yazıyor.

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