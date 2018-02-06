Yol Durumu

Komutan çocuğundan Erdoğan'a teşekkür

05 Şubat 2018, Pazartesi
Suriye'deki İç Savaş nedeniyle bazı akrabaları ile türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'te yaşamaya başlayan Seyfettin İsa, hazırladığı video ile Afrin'de Zeytin dalı Harekatı'na katılan babası ve dedesine mesaj gönderdi. İsa, "buradan hem Cumhurbaşkanım, hem de dedem olarak gördüğüm Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim" dedi
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları