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Komşu dehşeti kamerada! Darp etti, yerlerde sürükledi, saçlarını yoldu...

16.08.2019 21:34

Konya’da öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın komşusunun kızını darp ederek saçlarını yoldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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