Konya’da öğretmen olduğu iddia edilen bir kadın komşusunun kızını darp ederek saçlarını yoldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Komşu dehşeti kamerada! Darp etti, yerlerde sürükledi, saçlarını yoldu...16.08.2019 21:34
- Komşu dehşeti kamerada! Darp etti, yerlerde sürükledi, saçlarını yoldu...
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