Eğirdir Dağ Komando Okulundan 12 komando, Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Oğuz Sırmalı'nın "Ruhunu Keşfet" isimli şarkısının klibinde yer aldı.
Komandolar 'Ruhunu Keşfet' klibi için kamera karşısına geçti!28 Ağustos 2018, Salı
- Komandolar 'Ruhunu Keşfet' klibi için kamera karşısına geçti!
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