PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası komandolarımız, eğitim yürüyüşlerinde 11 aylık Bedirhan bebeği de unutmadı.
Komandolar PKK'nın kurbanı Bedirhan bebeği andı04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Komandolar PKK'nın kurbanı Bedirhan bebeği andı
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