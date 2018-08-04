Yol Durumu

Komandolar PKK'nın kurbanı Bedirhan bebeği andı

04 Ağustos 2018, Cumartesi

PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası komandolarımız, eğitim yürüyüşlerinde 11 aylık Bedirhan bebeği de unutmadı.


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