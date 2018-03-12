Hakkari'de görev yapan Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı'ndan bir asker, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın komutanlığı ziyaretinde ona "mavi bere"nin anlamını anlattı.
Komandolar neden mavi bere takıyorlar?11 Mart 2018, Pazar
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