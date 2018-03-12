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Komandolar neden mavi bere takıyorlar?

11 Mart 2018, Pazar

Hakkari'de görev yapan Fatihler Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı'ndan bir asker, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın komutanlığı ziyaretinde ona "mavi bere"nin anlamını anlattı.

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