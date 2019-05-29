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Komandolar Hakurk'ta teröristlerin inlerine girdi

29.05.2019 10:10

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda ele geçirilen çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi.


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