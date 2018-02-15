Kolsuz Agop’un şifalı formülleri

Kolsuz Agop lakaplı Prof. Dr. Agop Kotoğyan... Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cildiye uzmanlarından "Kolsuz Agop" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan, dün 79 yaşında hayatını kaybetti. Cerrahpaşa'nın adeta ömrünün tam ortasında yer aldığı Kolsuz Agop, bu hastanede dünyaya geldi, kolu kesildiğinde burada hayata döndü, buradan mezun oldu ve hocalık yaptı. Son nefesini verdiğinde de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yatıyordu.
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