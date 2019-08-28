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Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu (Video)

28.08.2019 17:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı (fotoğrafta) kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Velandia, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Velandia'nın bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
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