Kokpit içinden SOLOTÜRK'ün Büyük Zafer uçuşu! O hareketi nefes kesti 31.08.2019 13:19

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya'da yaptığı gösteri, kokpit içi kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, SOLOTÜRK'ün Zafer Anıtı üzerinden geçişi, uçağın manevraları ve vatandaşların yoğun ilgisi yer alıyor.