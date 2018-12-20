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Kokoreç almak için durdu canından oldu

19 Aralık 2018, Çarşamba

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada kokoreç almak için otomobilini yol kenarına park eden sürücü, bu sırada kontrolden çıkan minibüsün aracına çarpması sonucu öldü.


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