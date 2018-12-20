Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada kokoreç almak için otomobilini yol kenarına park eden sürücü, bu sırada kontrolden çıkan minibüsün aracına çarpması sonucu öldü.
Kokoreç almak için durdu canından oldu19 Aralık 2018, Çarşamba
- Kokoreç almak için durdu canından oldu
- Trump: Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi
- Son dakika haberi: Esra Erol canlı yayında inanılmazı başardı! 10 dakikada 500 bin TL!
- PYD/PKK'ya verilen silahlar ne olacak?
- "Trump zor durumda!" Mesut Hakkı Caşın'dan flaş açıklamalar
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret şovu elinde patladı! CHP'li Şişli Belediyesi işçilerinden protesto
- Teröristlere özel hazırlandı: TIR'lar peş peşe
- ABD Suriye'den çekilecek mi?
- Böyle vahşet görülmedi...Köpeğin yüzüne kimyasal madde döküp, kulaklarını kestiler
- CHP'li Mehmet Göker, Meclis kürsüsünden provokatör Portakal'a sahip çıktı
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Bakan Pekcan: 'ABD'ye karşı ilk davamızı kazandık'
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.