Kokoreç almak için durdu canından oldu 19 Aralık 2018, Çarşamba

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada kokoreç almak için otomobilini yol kenarına park eden sürücü, bu sırada kontrolden çıkan minibüsün aracına çarpması sonucu öldü.