Kocasını öldürmüştü! Cezası belli oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 10 yıllık eşi Zülfikar Tuncer’i (39) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İpek Tuncer'in (34) yargılanması tamamlandı. Tuncer son sözünde, "İki kızım var onları düşünmek istiyorum. Çocuklarıma kavuşmak için tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, İpek Tuncer’e 'kasten eşini öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra tahrik ve iyi hal uygulanarak cezası 18 yıl 4 aya indirildi.
Kocasını öldürmüştü! Cezası belli oldu17.05.2019 10:12
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