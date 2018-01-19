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Kocasına 56 milyon lira kaptıran Esra Erol'a çıkıp feryat etti

18 Ocak 2018, Perşembe
Bursa'da yaşayan, kariyer sahibi ve eğitimli bir anne olan 52 yaşındaki Rabia Kuru, eşi tarafından ihanete uğradığını ve 56 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Kuru, Esra Erol'da feryat etti.
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