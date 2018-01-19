Kocasına 56 milyon lira kaptıran Esra Erol'a çıkıp feryat etti

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Bursa'da yaşayan, kariyer sahibi ve eğitimli bir anne olan 52 yaşındaki Rabia Kuru, eşi tarafından ihanete uğradığını ve 56 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Kuru, Esra Erol'da feryat etti.
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