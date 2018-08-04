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"Kocama baktın" deyip turist kadına saldırdı

04 Ağustos 2018, Cumartesi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde feribot iskelesinde bir kadın önce para istediği ardından da kocasına baktığını iddia ettiği turist kadını darp etti.

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