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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki intihar girişimi trafiği felç etti

27.04.2019 04:28

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki üst geçitte M.Ö.'nün (28) intihara teşebbüs etmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Otoyolun, Ankara ve İstanbul istikametinde 15'er kilometrelik kuyruk oluştu.


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