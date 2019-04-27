Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki üst geçitte M.Ö.'nün (28) intihara teşebbüs etmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Otoyolun, Ankara ve İstanbul istikametinde 15'er kilometrelik kuyruk oluştu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki intihar girişimi trafiği felç etti27.04.2019 04:28
- Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki intihar girişimi trafiği felç etti
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