Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol alındı 30.03.2019 21:20

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul itfaiyelerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Trafiğe kapatılan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde ulaşım tekrar sağlanıyor. Dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.