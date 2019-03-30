Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul itfaiyelerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Trafiğe kapatılan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde ulaşım tekrar sağlanıyor. Dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol alındı30.03.2019 21:20
- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol alındı
- Kocaeli Gebze'de sünger fabrikası alev alev yanıyor
- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkutan yangın!
- Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitiyor? Yaz lastiği ne zaman takılacak?
- Trump Meksika sınırını kapatma tehdidini yineledi
- Seçim yasakları başladı
- Başkan Erdoğan Bağcılar'da konuştu
- Binali Yıldırım: Son günü coşkuyla ve sevgiyle geçiriyoruz!
- CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin kirli işbirliği Zillet İttifakı'nın kara tablosu
- Sudan'dan Başkan Erdoğan'a seçim duası
- Cumhurbaşkanlığı'ndan "İyi ki varsın Yusuf" videosu! Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı
- Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.