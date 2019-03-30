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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol alındı

30.03.2019 21:20

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Kocaeli ve İstanbul itfaiyelerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Trafiğe kapatılan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde ulaşım tekrar sağlanıyor. Dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.


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