Kocaeli'nin Derince ilçesinde fuhuş baskını 02.05.2019 14:13

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, jandarma ormanlık alanda otomobilde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile 2 erkeği yakaladı. Bölge yakınında olan ve araçtaki yabancı uyruklu kadını fuhşa zorladığı öne sürülen kişi de ormanlık alanda yakalanıp, gözaltına alındı.