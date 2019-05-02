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Kocaeli'nin Derince ilçesinde fuhuş baskını

02.05.2019 14:13

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, jandarma ormanlık alanda otomobilde fuhuş yaptıkları öne sürülen 2 kadın ile 2 erkeği yakaladı. Bölge yakınında olan ve araçtaki yabancı uyruklu kadını fuhşa zorladığı öne sürülen kişi de ormanlık alanda yakalanıp, gözaltına alındı.


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