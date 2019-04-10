Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza yapan kamyonetteki bebeğin yola fırlama anları ise başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
Kocaeli'nde yürek sızlatan görüntü! Kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı...10.04.2019 16:21
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