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Kocaeli'nde yürek sızlatan görüntü! Kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı...

10.04.2019 16:21

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza yapan kamyonetteki bebeğin yola fırlama anları ise başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.


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