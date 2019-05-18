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Kocaeli'nde feci kaza! Dereye düşen minibüs, motorunun üzerinde dik durdu

18.05.2019 07:03

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, korkulukları aşarak, dereye düştü. Minibüs, motor kısmının üzerinde dik dururken, sürücü, kazadan yaralanmadan kurtuldu.


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