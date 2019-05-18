Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, korkulukları aşarak, dereye düştü. Minibüs, motor kısmının üzerinde dik dururken, sürücü, kazadan yaralanmadan kurtuldu.
Kocaeli'nde feci kaza! Dereye düşen minibüs, motorunun üzerinde dik durdu18.05.2019 07:03
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- Kocaeli'nde feci kaza! Dereye düşen minibüs, motorunun üzerinde dik durdu
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