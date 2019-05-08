Kocaeli'de vahşet! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bacakları kesilerek, öldürülmüş kedi bulundu. Kimliği belirsiz şüpheli ve şüpheliler aranıyor.
Kocaeli'de vahşet! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler08.05.2019 17:56
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