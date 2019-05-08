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Kocaeli'de vahşet! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

08.05.2019 17:56

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bacakları kesilerek, öldürülmüş kedi bulundu. Kimliği belirsiz şüpheli ve şüpheliler aranıyor.


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