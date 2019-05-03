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Kocaeli'de tır sürücüsü kamyonun altında kaldı! Feci kaza kameralara yansıdı

03.05.2019 14:01

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, akaryakıt istasyonu içerisinde yürüyen TIR şoförü Yaşar Canay'ın (65) kamyonun altında kalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.


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