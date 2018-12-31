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Kocaeli'de terör operasyonu! DEAŞ'lı bombacılar yakalandı

31 Aralık 2018, Pazartesi

Kocaeli’de yılbaşı gecesi öncesinde Terörle Mücadele ekiplerince yapılan şafak baskınında terör örgütü DEAŞ’ın bomba ve patlayıcı düzenekleri sorumlusu olan şahıslarında aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.


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