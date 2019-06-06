Kocaeli'de tekstil fabrikasında yangın: 4 ölü 06.06.2019 14:26

Son dakika haberi... Kocaeli'de bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangında, itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı..

Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu. Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kocaeli merkez ve ilçeleriyle birlikte İstanbul itfaiyesinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarının ardından yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

Yangında ilk belirlemelere göre ise 4 kişi hayatını kaybetti.