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Kocaeli'de servis şoförüne sopalı saldırı! O anlar kamerada!

10.09.2019 19:24

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir okula öğrenci taşıyan servis aracının sürücüsü Faruk Uca, okulun servis işi için anlaştığı firmanın çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.


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