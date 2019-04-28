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Kocaeli'de korkunç kaza! TIR'ın altına girdi 2 kişi öldü

28.04.2019 07:45

Kocaeli'de gece saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. İstanbul yönünde seyreden bir araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir TIR'ın altına girdi. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, araçtaki Alican Aslan ve Ayşen İçöz yaşamını yitirdi.


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