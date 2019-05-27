Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş insanı Sertaç D., caddede korna basarak kendisinden yol isteyen Kadir Okur'u (22) tabancasıyla vurarak öldürdü.
Kocaeli'de iş insanı korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü27.05.2019 01:35
- Kocaeli'de iş insanı korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü
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