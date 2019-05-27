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Kocaeli'de iş insanı korna çalarak kendisinden yol isteyen kişiyi öldürdü

27.05.2019 01:35

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iş insanı Sertaç D., caddede korna basarak kendisinden yol isteyen Kadir Okur'u (22) tabancasıyla vurarak öldürdü.


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