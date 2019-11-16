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Kocaeli'de halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden provokatör adliyeye sevk edildi

16.11.2019 13:50

Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı tespit edilen provokatör adliyeye sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi.


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