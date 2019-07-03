Kocaeli'de FETÖ’nün gizli dershanelerine baskın 03.07.2019 12:56

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait 6 gizli dershane tespit edildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birlikte Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Baskında 8 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütünü tekrar diriltmek için öğrencilere eğitim verilen gizli dershanalerden biri, A Haber canlı yayınında görüntülendi.

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli dershanelerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Ekipler 6 dershanede FETÖ'ye ait çok sayıda materyal ele geçirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nü tekrar faal hale getirip örgüte eleman devşirmek isteyen 8 kişi Kocaeli Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gizli dershanede eğitim vermeye çalışan kişilerin FETÖ'den ihraç edilen öğretmenler olduğu belirlendi.

Söz konusu operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayılarının daha da artacağı bildirildi.