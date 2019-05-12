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Kocaeli'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

12.05.2019 17:31

Kocaeli Gebze'de bir midibüs ile ticari aracın çarpışması sonrası yaşanan kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


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