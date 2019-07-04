Kocaeli'de "Drone" destekli uyuşturucu operasyonu

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda esrar maddesi elde edilmek için yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirilmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin drone destekli uyuşturucu operasyonu kamerada...
Kocaeli'de "Drone" destekli uyuşturucu operasyonu04.07.2019 12:03
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