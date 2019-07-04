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Kocaeli'de "Drone" destekli uyuşturucu operasyonu

04.07.2019 12:03

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda esrar maddesi elde edilmek için yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirilmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekiplerin drone destekli uyuşturucu operasyonu kamerada...


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