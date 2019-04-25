Kocaeli'de belediyeye ait depoda yangın

Kocaeli Kartepe'de bulunan ilçe belediyesine ait olan bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kocaeli'de belediyeye ait depoda yangın25.04.2019 10:06
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