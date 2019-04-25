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Kocaeli'de belediyeye ait depoda yangın

25.04.2019 10:06

Kocaeli Kartepe'de bulunan ilçe belediyesine ait olan bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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