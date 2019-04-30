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Kocaeli'de anne ve babasını öldüren şahıs: Pişman Değilim

30.04.2019 17:28

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, babası Fethi Ö. ile annesi Dilek Ö.'yü tabanca ile ateş ederek öldüren Birkan Ö. gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Mobese kameraları sayesinde aracının bulunduğu yer tespit edilerek yakalanan Birkan Ö.'nün anne ve babasını öldürdüğü tabancaya da el konuldu. Birkan Ö., kendisinden 10 yaş büyük bir kızla ilişkisi olması nedeniyle ailesi ile tartıştığını, psikolojisinin bozulduğunu belirterek, pişman olmadığını söyledi. Birkan Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


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