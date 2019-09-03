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Kocaeli'de akla ziyan görüntü! Sokakta çıplak gezdi

03.09.2019 20:48

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırı ile sokaklarda gezen A.Ş.ye vatandaşlar tepki gösterdi. Karakola götürülen A.Ş.ye bir mağazadan tişört ve pantolon alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.


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