Kocaeli'de akla ziyan görüntü! Sokakta çıplak gezdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sosyal medyada yayınlamak için iç çamaşırı ile sokaklarda gezen A.Ş.ye vatandaşlar tepki gösterdi. Karakola götürülen A.Ş.ye bir mağazadan tişört ve pantolon alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Kocaeli'de akla ziyan görüntü! Sokakta çıplak gezdi03.09.2019 20:48
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