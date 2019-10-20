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Kocaeli'de akılalmaz olay! Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

20.10.2019 20:44

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.


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