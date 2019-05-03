Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.
Kocaeli merkezli 9 ilde eş zamanlı harekete geçildi!03.05.2019 17:12
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