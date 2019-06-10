Kocaeli Kartepe'de bir fabrikada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor... 10.06.2019 06:00

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrika yaşanan patlamalar sonrasında yanmaya başladı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin alevlere müdahaleleri sürüyor.