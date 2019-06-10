Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrika yaşanan patlamalar sonrasında yanmaya başladı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin alevlere müdahaleleri sürüyor.
Kocaeli Kartepe'de bir fabrikada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor...10.06.2019 06:00
- Kocaeli Kartepe'de bir fabrikada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor...
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