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Kocaeli Kartepe'de bir fabrikada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor...

10.06.2019 06:00

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir fabrika yaşanan patlamalar sonrasında yanmaya başladı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin alevlere müdahaleleri sürüyor.


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