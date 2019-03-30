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Kocaeli Gebze'de sünger fabrikası alev alev yanıyor

30.03.2019 20:57

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araç da yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fabrikanın çevresinde bulunan fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ise ulaşım önlem amacıyla tek şeritten ulaşıma verildi.


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