KOBİ'lere kredi destek paketi hakkında uzman yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'nda, 13 bankanın da katılımıyla, KOBİ'ler için nefes niteliğinde olacak yeni kredi paketini açıkladı. Bakan Albayrak, "İmalatçı ve ihracatçılarımız başta olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan şirketlere finansman desteği başlatıyoruz" dedi. Sabah Gazetesi Yazarı ve Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, Bakan Albayrak'ın açıkladığı KOBİ'lere destek paketini yorumladı.
KOBİ'lere kredi destek paketi hakkında uzman yorumu10 Ocak 2019, Perşembe
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