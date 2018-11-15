Klavye başında infaz çetesi 15 Kasım 2018, Perşembe

Sabah Gazetesi'ne ropörtaj veren ve hükümet lehine eleştirilerde bulunan sanatçılar sosyal medyadaki bir grup tarafından sistematik şekilde linç edildi. Bülent Ortaçgil, Lale Mansur, Derya Köroğlu, Selda Bağcan, Haluk Levent ve Edip Akbayram ile başlayan süreç ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile devam etti. Beşikçioğlu verdiği ropörtaj sonrası sosyal medyada acımasız ithamlara maruz kaldı. Linç kültürünün son kurbanı ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısına yetişmeye çalışırken topuğunu çatlatan ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit oldu. Koçyiğit için T24 isimli haber sitesinin paylaştığı mesaj insanı utandıran cinsten.