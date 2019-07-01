Haberler Web TV KKTC'ye düşen Suriye füzesinde 'İsrail izi' iddiası

KKTC'ye düşen Suriye füzesinde 'İsrail izi' iddiası

01.07.2019 23:17

Suriye'nin dün akşam İsrail saldırısına karşı kullandığı S-200 füzesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşmesinin yankıları sürüyor. Savunma politikaları uzmanları, füzenin bölgeye düşmesinin nedenlerine ve Türkiye’nin bundan sonra ne yapması gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, "İsrail, Suriye'ye karşı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. O uçaklara karşı bir füze ateşlenmiş ve hedefini bulmayan füze, Kıbrıs’a düşmüş olabilir. Burada şöyle bir soru akla geliyor; gerçekten bir İsrail uçağına mı ateşlendi ya da İsrail elektronik bir harp sonucu sahte hedef oluşturarak Suriye radarlarını yanılttı mı? Bu spekülasyon açık bir konu" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları