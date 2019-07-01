KKTC'ye düşen Suriye füzesinde 'İsrail izi' iddiası 01.07.2019 23:17

Suriye'nin dün akşam İsrail saldırısına karşı kullandığı S-200 füzesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Taşkent köyü bölgesine düşmesinin yankıları sürüyor. Savunma politikaları uzmanları, füzenin bölgeye düşmesinin nedenlerine ve Türkiye’nin bundan sonra ne yapması gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu, "İsrail, Suriye'ye karşı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. O uçaklara karşı bir füze ateşlenmiş ve hedefini bulmayan füze, Kıbrıs’a düşmüş olabilir. Burada şöyle bir soru akla geliyor; gerçekten bir İsrail uçağına mı ateşlendi ya da İsrail elektronik bir harp sonucu sahte hedef oluşturarak Suriye radarlarını yanılttı mı? Bu spekülasyon açık bir konu" dedi.